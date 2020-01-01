Елена Синица Крайизбирком запретил Сергею Ухову участвовать в выборах в Пермскую гордуму Ухов будет оспаривать это решение в суде Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Ухов. Фото: скрин-шот с youtube.com

Краевая избирательная комиссия аннулировала выдвижение Сергея Ухова в качестве кандидата в Пермскую гордуму. Об этом сообщает телеграм-канал избиркома.

Поясняется, что Минюст провёл проверку и выявил ограничения, предусмотренные п. 3.6 ст. 4 Федерального закона № 67.





Согласно этому пункту закона лицам, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается на срок до пяти лет участвовать в любых выборах.





Напомним, Сергей Ухов был руководителем пермского штаба Алексея Навального. Сеть этих штабов по стране признана в России экстремистской организацией.





Как сообщил Сергей Ухов в социальных сетях, он считает решение комиссии незаконным.





«Мы будем опротестовывать это решение в суде», — пишет Ухов.









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