Елена Синица
Крайизбирком запретил Сергею Ухову участвовать в выборах в Пермскую гордуму
Ухов будет оспаривать это решение в суде
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Краевая избирательная комиссия аннулировала выдвижение Сергея Ухова в качестве кандидата в Пермскую гордуму. Об этом сообщает телеграм-канал избиркома.
Поясняется, что Минюст провёл проверку и выявил ограничения, предусмотренные п. 3.6 ст. 4 Федерального закона № 67.
Согласно этому пункту закона лицам, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается на срок до пяти лет участвовать в любых выборах.
Напомним, Сергей Ухов был руководителем пермского штаба Алексея Навального. Сеть этих штабов по стране признана в России экстремистской организацией.
Как сообщил Сергей Ухов в социальных сетях, он считает решение комиссии незаконным.
«Мы будем опротестовывать это решение в суде», — пишет Ухов.
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