Олеся Максименко В Краснокамске ограничено пребывание граждан в лесах Огонь прошёл уже 135 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Краснокамском городском округе введёно ограничение пребывания граждан в лесах, сообщает пресс-служба краевого минприроды.

Напомним, 10 июля около станции Шабуничи возникло возгорание. Горит сухой мох на болоте урочища Суходол. В тушении пожара принимают участие 120 человек и 22 единицы техники, однако полностью ликвидировать возгорание не получается: дело осложняют туднодоступная болотистая местность и сильный ветер. Огонь прошёл уже 135 га.

Кроме того, на этом же болоте 14 июля возникло ещё одно возгорание на территории площадью 1 га. Предварительная причина обоих пожаров — неосторожное обращение граждан с огнём.

С 13 июля распоряжением Краснокамского городского округа ситуация признана чрезвычайной. С 15 июля введён режим ограничения пребывания граждан в лесах.

Напомним также, ночью 13 июля Краснокамск накрыл едкий дым, в четверг, 15 июля, смог достиг Перми. Однако, несмотря на это, люди продолжают сбор ягод на задымленном болоте.

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