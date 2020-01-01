Олеся Максименко Смог от лесного пожара под Краснокамском достиг Перми В Краснокамском городском округе объявлен режим ЧС Поделиться Поделиться Твитнуть

В Краснокамском городском округе, у деревни Малые Шабуничи, продолжается лесной низовой пожар, возникший ещё 10 июля. Площадь активного возгорания составляет 2,5 га. В целом огнём пройдено примерно 95 га, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар не удаётся локализовать из-за болотистой и труднодоступной местности, происходит горение моховой подстилки на заболоченных участках леса. В тушении пожара принимают участие 120 человек и 22 единицы техники.

Распоряжением Краснокамского городского округа 14 июля ситуация признана чрезвычайной муниципального характера. 15 июля на запах гари в социальных сетях начали жаловаться и жители Перми.

Как рассказал телекомпании ВЕТТА специалист ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов, дым над Пермью продержится сегодня и завтра.

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