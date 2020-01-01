В Пермском крае горят 2,5 га леса Жители Краснокамска жалуются на стойкий запах гари Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Краснокамска начали жаловаться на стойкий запах гари от природных пожаров. Едкий дым накрыл город ночью 13 июля, об этом сообщает ВЕТТА.

По информации МЧС, пожар возник ещё 10 июля в районе деревни Шабуничи. На сегодняшний день огнём пройдено 84 га, площадь активного горения составляет около 2,5 га.

«Огонь распространяется в двух небольших очагах. На тушение лесного пожара привлечены силы лесопожарного центра в количестве 17 человек и двух единиц техники. Применяются мотопомпы, тушение пожара осложняется удалением водоисточников. На сегодняшний день горит моховая подстилка на заболоченных участках леса, угрозы населённым пунктам нет», — заявил замначальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Денис Говоров.

Он также отмечает, что при изменении направления и силы ветра дымовой шлейф может достигать населённых пунктов.

С жалобой на сильный запах гари или задымление жители Краснокамского городского округа могут обратиться по телефону Единой дежурной диспетчерской службы Краснокамского городского округа.

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