Мария Сыропятова Мэрия Перми выкупила павильон с земельным участком в центре города Стоимость выкупа имущества составила 29,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми зарегистрировала право собственности на остановочный павильон и земельный участок на ул. Ленина, 84а. Это подтвердили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Одновременно бывшим собственникам было выплачено возмещение, установленное решением суда. Согласно планам остановочный павильон должен быть снесён, земельный участок использован для расширения тротуара, озеленения или проезжей части.

Напомним, эта недвижимость принадлежала совладельцу ТЦ «Айсберг» Александру Кириленко. Соглашение между ним и мэрией Перми было подписано, но стороны разошлись в оценке стоимости имущества. Согласно первоначальной оценке мэрии цена выкупа составляла 13,4 млн руб. В суде собственник добился увеличения цены выкупа более чем в два раза (до 29,8 млн руб.). В конце апреля 2021 года решение устояло в Арбитражном суде Уральского округа.

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