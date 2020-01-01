Павильон на ул.Ленина, 84а обойдётся городскому бюджету почти в 30 млн руб. Мэрии Перми не удалось добиться пересмотра решения арбитражного суда Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решения судов нижестоящих инстанций об определении стоимости выкупа в муниципальную собственность павильона на ул.Ленина, 84а. Согласно опубликованному в картотеке определению, за этот павильон и земельный участок мэрия Перми выплатит 29,8 млн руб.

Напомним, что соглашение о выкупе уже заключено, в арбитражных судах стороны спорили о стоимости имущества. Согласно первоначальной оценке мэрии Перми цена выкупа составляла 13,4 млн руб. В суде собственник добился увеличил цену выкупа более, чем в два раза (до 29,8 млн руб.).

В мэрии Перми завершили оценку всего имущества частных собственников в центре Перми, которое попало под изъятие и выкуп по распоряжению начальника ДЗО №1380 от 9 октября 2019 года. Согласно оценке департамента, по вступившим в законную силу решениям судов, в среднем стоимость выкупаемого имущества увеличилась до двух раз. В 2021 году на изъятие и выкуп земельных участков и объектов в центре Перми заложено 453 млн руб.

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