Павильон на ул.Ленина, 84а обойдётся городскому бюджету почти в 30 млн руб.
Мэрии Перми не удалось добиться пересмотра решения арбитражного суда Пермского края
Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решения судов нижестоящих инстанций об определении стоимости выкупа в муниципальную собственность павильона на ул.Ленина, 84а. Согласно опубликованному в картотеке определению, за этот павильон и земельный участок мэрия Перми выплатит 29,8 млн руб.
Напомним, что соглашение о выкупе уже заключено, в арбитражных судах стороны спорили о стоимости имущества. Согласно первоначальной оценке мэрии Перми цена выкупа составляла 13,4 млн руб. В суде собственник добился увеличил цену выкупа более, чем в два раза (до 29,8 млн руб.).
В мэрии Перми завершили оценку всего имущества частных собственников в центре Перми, которое попало под изъятие и выкуп по распоряжению начальника ДЗО №1380 от 9 октября 2019 года. Согласно оценке департамента, по вступившим в законную силу решениям судов, в среднем стоимость выкупаемого имущества увеличилась до двух раз. В 2021 году на изъятие и выкуп земельных участков и объектов в центре Перми заложено 453 млн руб.
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