Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» продолжает формировать состав В клубе ждут игрока из ЦСКА и подписали мощного защитника Поделиться Поделиться Твитнуть

Амкар-Пермь

Константин Долгановский

Защитник «армейцев» Максим Елеев уже в ближайшее время может оказаться в составе «красно-чёрных» на правах аренды. Клубам осталось согласовать незначительные детали соглашения. Об этом сообщает агентство Sports.ru.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 20-летний футболист выступал в двух клубах ФНЛ — тольяттинском «Акроне» и красноярском «Енисее», с последней командой игрок накануне расстался.

Состав «Амкара» также пополнил Максим Жестоков — опытный центральный защитник. Игрок дебютировал в профессиональном футболе в составе казанского «Рубина», выйдя на замену в матче с «Амкаром», сообщает пресс-служба клуба. Это произошло в 2011 году на стадионе «Звезда».

Защитник провёл 100 матчей в ФНЛ, играя за «КАМАЗ», «Химки», «Волгу», «Волгарь», «Шинник» и «Акрон». Также успел поиграть в Премьер-лиге Армении за команду «Пюник».

Напомним, что накануне «Амкар-Пермь» уступил «Тюмени» в серии пенальтив матче 1/128 Кубка России по футболу. 20 июля «красно-чёрные» стартуют в первенстве второго дивизиона ФНЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.