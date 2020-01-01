Андрей Стрельцов «Амкар» уступил «Тюмени» в послематчевых пенальти Матч 1/256 Кубка России прошёл в Перми при пустых трибунах Поделиться Поделиться Твитнуть

«Амкар» провёл первый официальный матч в новейшей истории. В 1/256 Бетсити Кубка России по футболу пермский клуб сыграл против ФК «Тюмень».

Из-за требований Роспотребнадзора на стадионе смогли присутствовать только журналисты, официальные лица, сотрудники клуба, персонал и лидеры фан-движения, которые получили свои билеты заранее.

Первыми отличились футболисты в красно-черной форме. На четвертой минуте гол забил полузащитник Александр Голубцов. Гости отыгрались быстро, через пять минут счёт стал 1:1. Но незадолго до перерыва Евгений Тюкалов вывел хозяев вперед. Со счётом 2:1 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме пермская команда осталась в меньшинстве. Долгое время подопечные Рустема Хузина сдерживали атаки гостей, но за три с половиной минуты до конца основного времени всё же пропустили. 2:2.

Для выявления победителей была назначена серия пенальти. В футбольной лотереи сильнее оказались гости. «Тюмень» вышла в следующий тур Кубка.

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