Анна Брюханова Подрядчик строительства пермского зоопарка останется на свободе после обналичивания 9 млн руб. Суд смягчил меру наказания Алексею Шилову Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд признал Алексея Шилова виновным в незаконном обналичивании 9 млн руб. и назначил субподрядчику строительства зоопарка в Перми наказание в виде двух лет условно и штрафа в 200 тыс. руб. Об этом сообщает properm.ru.

Гособвинитель ходатайствовал о назначении подсудимому двух лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 200 тыс. руб. Однако суд пошёл на уступки: по просьбе адвоката Шилова преступление переквалифицировали в разряд менее тяжких, поскольку подсудимый сотрудничал со следствием и признал свою вину. Ещё одним смягчающим обстоятельством стало состояние здоровья Алексея Шилова: после перенесённого инфаркта подсудимый нуждается в плановой операции на сердце.

Напомним, что владельца ООО «Инвестжилстрой» обвиняли в том, что он в марте 2018 года перечислил средства, в том числе полученные за работу по строительству зоопарка, сторонним фирмам-однодневкам: ООО «МИГ» — 1,7 млн руб., «Марси» — 4 млн руб., и «Мастерград» — 3,3 млн руб. Комиссия за обналичивание составила 11–12%. После инспекции ФНС в 2018 году выяснилось, что у всех трёх фирм отсутствует реальная финансово-хозяйственная деятельность. По словам Алексея Шилова, полученные деньги предназначались для оплаты труда строителей.

ООО «Инвестжилстрой» проводило в строящемся зоопарке Перми ряд строительно-монтажных работ по четырём контрактам на общую сумму 186 млн руб.





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