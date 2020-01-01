Анна Брюханова Подрядчика строительства пермского зоопарка осудят за хищение 9 млн руб. Свою вину Алексей Шилов признал, приговор могут вынести 14 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми во вторник, 13 июля, начался процесс над Алексеем Шиловым — одним из подрядчиков строительства нового зоопарка в Перми. Об этом сообщает properm.ru.

Владелец ООО «Инвестжилстрой» обвиняется в обналичивании 9 млн руб. Его компания проводила на объекте ряд строительно-монтажных работ по четырём контрактам на общую сумму 186 млн руб.

По версии следствия, в марте 2018 года Шилов перечислил средства, в том числе полученные за работу по строительству зоопарка, сторонним фирмам: ООО «МИГ» — 1,7 млн руб., «Марси» — 4 млн руб., и «Мастерград» — 3,3 млн руб.

Свою вину Алексей Шилов признал. По словам подсудимого, сведения о фирмах, обналичивающих деньги, ему предоставил Илья Козырев — куратор строительства зоопарка от генподрядчика «РЖДстрой».

Предложение гособвинителя — назначить Шилову два года колонии общего режима и штраф в 200 тыс. руб.

Приговор будет вынесен 14 июля.

Напомним, возведение нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. Тогда было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Генподрядчиком выступает АО «РЖДстрой». Срок сдачи объекта неоднократно переносился. В итоге УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,3 млрд руб.

В мае текущего года краевое Управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение , согласно которому подрядчик обязуется провести экспертизу возведённых конструкций, разработать новый проект и достроить зоопарк в Перми к 2023 году.

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