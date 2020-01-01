В Пермском крае появится ещё одна структура, которая будет заниматься подготовкой к 300-летию Перми Её возглавит ректор ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

На заседании регионального комитета по подготовке к 300-летию Перми директор проектного офиса, руководитель рабочей группы по празднованию юбилея Антон Клепиков анонсировал создание новой организации — экспертного совета.

Он заявил, что совет возглавит руководитель Общественной палаты, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Его заместителями будут ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская и директор департамента общественных проектов краевой администрации Евгений Хузин.

Напомним, сейчас структура управления процессом подготовки к юбилею выглядит так (по вертикали):

— федеральный оргкомитет (вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко);

— региональный оргкомитет (губернатор Пермского края Дмитрий Махонин) и при нём экспертный совет (Дмитрий Красильников) и фонд «Пермь-300»;

— проектный офис (Антон Клепиков) и АНО «Агентство новых технологий» (Вера Цыпуштанова);

— 11 рабочих групп по ключевым направлениям.

Положение и состав экспертного совета будут утверждены на следующей неделе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.