В Пермском крае появится ещё одна структура, которая будет заниматься подготовкой к 300-летию Перми
Её возглавит ректор ПГНИУ
На заседании регионального комитета по подготовке к 300-летию Перми директор проектного офиса, руководитель рабочей группы по празднованию юбилея Антон Клепиков анонсировал создание новой организации — экспертного совета.
Он заявил, что совет возглавит руководитель Общественной палаты, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. Его заместителями будут ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская и директор департамента общественных проектов краевой администрации Евгений Хузин.
Напомним, сейчас структура управления процессом подготовки к юбилею выглядит так (по вертикали):
— федеральный оргкомитет (вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко);
— региональный оргкомитет (губернатор Пермского края Дмитрий Махонин) и при нём экспертный совет (Дмитрий Красильников) и фонд «Пермь-300»;
— проектный офис (Антон Клепиков) и АНО «Агентство новых технологий» (Вера Цыпуштанова);
— 11 рабочих групп по ключевым направлениям.
Положение и состав экспертного совета будут утверждены на следующей неделе.
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