Елена Синица Золотое АНО На какие проекты будут перенаправлены средства краевого бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание проект поправок в краевой бюджет на 2021—2023 годы. Среди ключевых — учреждение новой структуры для подготовки к 300-летию Перми, обустройство высоких платформ для железнодорожного транспорта на закрытом участке Горнозаводской ветки и финансирование фестиваля «Дягилев+».

Доходы и расходы бюджета в 2021 году предлагается увеличить на 421 млн руб. При этом в 2022 году расходы планируется уменьшить на 160,2 млн руб., а в 2023-м, наоборот, увеличить на 847,5 млн руб. Доходная часть увеличится в основном за счёт возврата средств, которые не использовали муниципальные образования и бюджетные учреждения (339 млн руб.).

Кроме того, доходы краевой казны пополнит «Теплоэнерго». Как поясняется в финансово-экономическом обосновании, региональный оператор по обращению с ТКО перечислит в бюджет 8,95% от своей чистой прибыли в 2020 году. Она составила 558,6 млн руб. Таким образом, сумма перечисления составит 50 млн руб. Вместе с тем деньги это, по сути, целевые: в документах говорится, что потратить их надо на возмещение убытков теплоснабжающих организаций.

Культура

Одна из ключевых поправок — учреждение АНО «Агентство новых технологий», которая будет заниматься подготовкой к юбилею Перми. На финансирование структуры потребуется 11,7 млн руб. в 2021 году и по 9,6 млн руб. в 2022 и 2023 годах. Агентство будет заниматься организацией работы главного режиссёра проекта, координировать создание концепции и вести единый план событий на 2021—2023 годы. Также в задачи АНО входит организация общественных слушаний, оргкомитетов и рабочих групп.

Ещё 30 млн руб. выделяется на организацию фестиваля «Дягилев+». Из них 18 млн руб., отмечается в документах, пойдёт на гонорары участникам фестиваля, включая лицензионные договоры. Предполагается, что проведение мероприятия «Дягилев+» позволит использовать ресурсы Дягилевского фестиваля по привлечению гостей и туристов чаще, чем один раз в год. А проведение таких культурно-массовых мероприятий «повысит привлекательность города, увеличит осведомлённость о нём как внутри России, так и за рубежом».

Главные стройки

В рамках реализации проекта «Пермское наземное метро» в 2022 году в Перми предполагается начать строительство пассажирских платформ высокого типа. Общая стоимость работ составляет 586 млн руб., но половину расходов возьмёт на себя ОАО «РЖД» в рамках соглашения с Пермским краем. Таким образом, региону надо вложить 293 млн руб.: 93 млн руб. — в 2022 году, 200 млн руб. — в 2023-м.

Эта сумма будет «снята» со статьи «Приведение в нормативное состояние трамвайных путей и обновление подвижного состава». Напомним, команда предыдущего губернатора предполагала, что на закрытом участке Горнозаводской ветки будет курсировать трёхсекционный трамвай «Лев», который купили в 2019 году. Сейчас концепция изменилась в сторону развития «Пермского наземного метро». Высокие посадочные платформы длиной 140 м и шириной 6 м будут снабжены лифтами и павильонами для пассажиров. Начать предполагается с сооружения остановочных пунктов «Пермь I» и «Ул. Попова».

Поправками перераспределяются средства на строительство главных объектов — нового здания художественной галереи и зоопарка. По галерее 402 млн руб. переносится из расходной части 2021 (90,9 млн руб.) и 2022 (311,1 млн руб.) годов на 2023 год «в связи с изменением графика реализации инвестиционного проекта».

Расходы на строительство зоопарка в 2021 году уменьшат на 168,2 млн руб., а в 2023-м —

увеличат на 402 млн руб. Как сообщается в финансово-экономическом обосновании, «изменения связаны с длительным сроком разработки проектно-сметной документации второй очереди объекта».

Здравоохранение

Есть поправки и по программе «Качественное здравоохранение». Например, планируется перенести сроки реализации трёх объектов с 2021 на 2022 год. В их числе лечебные корпусы в Чердыни и селе Юрла и поликлиника в Ленинском районе Перми. В случае с корпусом в Чердыни сроки сдвигаются из-за корректировок проектно-сметной документации и необходимости выполнения дополнительных работ. В Юрле расторгли контракт с подрядчиком. В Перми подрядная организация нарушает сроки строительства объекта. Изменения предполагают перенос 311,1 млн руб. на строительство объектов с 2021 на 2022 год.

Помимо этого, увеличат расходы краевого бюджета на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. На эти цели планируется выделить дополнительно 223,7 млн руб.

Туризм и наблюдение

Отдельный блок поправок посвящён туризму. Так, порядка 30 млн руб. выделяется на обустройство знаковых туристических мест. Эти деньги будут направлены на проектирование и строительство лестницы на вершину камня Ветлан (природный парк «Пермский»). Сейчас такой лестницы нет, а это «препятствует упорядочению туристического потока». Также из-за этого возникают «многочисленные нарушения среды обитания видов, которые занесены в Красную книгу». Кроме того, средства будут направлены на реконструкцию тропы к Каменному городу и на комплексное благоустройство территории Усьвинских столбов (обустройство подъёмов, лестниц, мостиков, смотровых площадок). Это будет содействовать безопасному подъёму и предотвращению несчастных случаев.

Помимо этого, поправками в бюджет выделяется 14 млн руб. на проведение выборов в сентябре 2021 года. Эти деньги будут направлены на оснащение 887 УИК системами видеонаблюдения. Таким образом, с учётом того, что ещё 924 объекта обеспечат видеофиксацией за счёт средств ЦИК РФ, видеонаблюдение появится на всех участках в крае. Камеры все три дня будут следить за урнами и местами хранения бюллетеней — сейфами с сейф-пакетами.

Депутаты Законодательного собрания рассмотрят поправки на июньском заседании.

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