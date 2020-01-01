В Пермь едет глава минстроя Ирек Файзуллин
Одна из тем визита — расселение аварийного жилья
В пятницу, 16 июля, в Пермский край с визитом приедет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Об этом на заседании оргкомитета «Пермь-300» сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
В числе вопросов, которые будет обсуждать глава минстроя с властями региона, — расселение аварийного жилья. В ходе переговоров будет подниматься вопрос финансирования этого процесса.
Как сообщили сегодня в министерстве строительства Пермского края, за первое полугодие в Прикамье снесено 59 ветхих домов, из них 16 — в Перми. В ведомстве добавили, что региональный план по расселению аварийного жилья на 2019–2021 годы уже выполнен на 140%.
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