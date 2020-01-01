Анна Брюханова За полгода в Прикамье снесли 59 аварийных домов Из них 16 — в краевом центре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2021 года в Пермском крае снесено 59 аварийных домов в 15 муниципалитетах, об этом сообщили в краевом минстрое.

В Перми за этот период было демонтировано 16 домов, среди них — здания по адресам: ул. Достоевского, 6; ул. Попова, 5, ул. Екатерининская, 21 и 23б; ул. Зарайская, 7, 7а и 7б; пер. Каслинский, 4 и 12; ул. Энгельса, 11 и 13; ул. Барамзиной, 44; ул. Боровая, 14 и 14а; ул. Карпинского, 10; ул. Локомотивная, 4.













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