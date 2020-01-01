Алиса Окулова В центре Перми сносят два аварийных здания Поделиться Поделиться Твитнуть

Городские власти начали снос зданий около Коммунального моста, на пересечении ул. Попова, 5 и ул. Монастырской, 40. Демонтаж аварийных построек начался утром 25 февраля. Завершить работы по разборке планируется до конца этой недели. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

Комплекс домов признали аварийным в 2011 году. Деревянные здания не являлись памятниками архитектуры и объектами культурного наследия. Они были построены ещё в дореволюционное время и находились в частной собственности. По закону собственники должны были снести их или провести реконструкцию. Они этого не сделали, поэтому земельный участок, на котором расположены постройки, был изъят для муниципальных нужд.

Жильцов расселили и выдали выкупную стоимость за жилые помещения.

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