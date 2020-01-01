Андрей Стрельцов Игрок «Пармы» перешёл в ЦСКА Центровой Владимир Ивлев будет в следующем сезоне выступать за армейскую команду Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщила пресс-служба армейского клуба, 31-летний баскетболист БК «Парма» Владимир Ивлев подписал контракт с ЦСКА на один год.

В составе пермского клуба он в среднем набирал 4,9 очка, делал 4,3 подбора, 1,1 передачи и 0,6 перехвата. В Кубке ФИБА Ивлев в среднем набирал 6,2 очка, 6,0 подбора, 1,2 передачи и 0,8 перехвата.

В послужном списке баскетболиста — победа в Кубке России, участие в финале Еврокубка, выход в финал Единой лиги ВТБ в 2014 году.

Ивлев является игроком сборной России. В 2016 году он дебютировал в составе национальной команды, принимал участие в олимпийской квалификации в июне 2021 года, в среднем Ивлев набирал 5,0 очка и делал 3,0 передачи.

Отметим, что на прошлой неделе БК «Парма» объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Казисом Максвитисом.

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