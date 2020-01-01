Анна Брюханова Директор пермской школы №146 написал заявление об увольнении Юрий Айдаров займётся организацией работы профильных классов в ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

ТК «Ветта»

Юрий Айдаров покинул пост директора школы №146. Как пояснили в департаменте образования Перми, руководитель оставил должность по собственной инициативе, соответствующий приказ уже подписан, сообщает properm.ru.

Научную и образовательную деятельность Айдаров продолжит как организатор работы профильных классов в Пермском классическом университете, которые появятся в ПГНИУ в сентябре 2022 года. Университетские классы предусмотрены для школьников 10-х–11-х и, возможно, 9-х классов.

Нового директора школы в ближайшее время назначит департамент образования.

Напомним, что до 2024 года у школы №146 появится новое здание — общежитие на ул. Уральской, 110 реконструируют и передадут образовательному учреждению. На реализацию проекта выделят 527 млн руб.

Дом по адресу ул. Уральская, 110 был построен в 1924 году, проект разработал известный швейцарский архитектор Ханнес Мейер. В 2019 году здание признали аварийным. В последнее время там размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

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