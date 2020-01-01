Анна Брюханова За месяц цены на картофель и морковь в Прикамье выросли в полтора раза Зато на 19 % подешевело яйцо Поделиться Поделиться Твитнуть

С мая по июнь 2021 года в Пермском крае существенно подорожал борщевой набор. Об этом сообщает Пермьстат.

Морковь поднялась в цене на 52,4% к маю 2021 года и в три раза к декабря 2020 года. Существенный рост цен отмечен на картофель — на 52,3% к маю 2021 года и в 2,5 раза к декабрю прошлого года. Свёкла по сравнению с маем подорожала на 28% и в три раза за полгода.

Ранее глава Минэка Максим Решетников рассказал, что рост цен на так называемый борщевой набор связан с низкой урожайностью этих овощей в 2020 году. В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется в августе 2021 года.

В Пермьстате также подсчитали, что за месяц снизилась стоимость свежих огурцов и помидоров — на 28,5% и 24,5% соответственно.

На 4–6% выросли цены на чёрный чай, зефир, пастилу, шоколадные конфеты, выпечку, индейку, чёрный перец горошком и замороженные креветки.

Прирост на 3,5% отмечен у сухих молочных смесей для детского питания, маргарина, сушек и печенья, а также у натуральных рыбных консервов с добавлением масла.

Существенно снизились цены на куриное яйцо — показатель упал на 19%. Напомним, что в мае прирост цен на десяток яиц составил 9%.

В целом в июне по всем видам продукции прирост цен на продовольственные товары в Пермском крае составил 0,5%.

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