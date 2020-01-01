Елена Синица Максим Решетников: «Мы видим тренд на снижение инфляции» Глава Минэка рассказал, когда снизятся цены на продукты Поделиться Поделиться Твитнуть

Минэкономразвития РФ отмечает тренд на снижение инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

«Если у нас инфляция в мае была 0,74%, а сейчас 0,65%, понятно, что ещё немного изменится, ещё 30-е число, но мы не ожидаем уже сильных колебаний. Мы видим тренд на снижение [инфляции]», — говорит Решетников.





По его словам, рост инфляции «начинает выдыхаться», а в июле будут «последние негативы, которые выйдут».





В связи с этим в ведомстве по-прежнему рассчитывают на дефляцию в августе.





При этом Решетников отметил, что базой для дефляции в продовольствии в августе станет снижение цены на борщевой набор.





Говоря о продуктах из этой категории, глава Минэка подчеркнул, что «из 0,65% [инфляции] четверть — это как раз борщевой набор».





Это, в свою очередь, связано с тем, что урожай прошлого года был на 12% ниже.





Кроме этого, со слов Максима Решетникова, на инфляцию повлияли туризм и стройматериалы.





«Два других фактора, которые у нас в июле дали плюс, — Турция, туризм. У нас всплеск в услугах произошёл и как раз стройматериалы, которые вошли в индекс в последнюю неделю. И металл там у нас, — говорит Решетников. — Турция носит разовый характер. По металлам мы решение приняли, это окажет влияние на рынок. И рост цен на металл тоже, скорее всего, будет ещё доходить до потребителя, ряд автоконцернов объявили, что будут индексироваться цены».





Помимо этого, он добавил, что к «неприятностям инфляции» можно отнести индексацию тарифов на ЖКХ.

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