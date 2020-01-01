Елена Синица Рост «коммуналки», детские пособия и ограничения для туристов Что изменится в жизни россиян с 1 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июля в России вновь вступают в силу несколько значимых изменений. В частности, введение новых детских пособий, а также ограничений для туристов и рост коммунальных платежей.

Детские пособия

Так, с начала месяца на ежемесячное пособие смогут претендовать женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель) и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Отмечается, что размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства.

«Будет помощь государства, и женщина будет понимать, что она может ребенка оставить несмотря на проблемы, которые у нее есть. Потому что государство будет помогать. Это будет нашим стандартом оказания помощи в этой ситуации» , — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Появятся дополнительные выплаты и для родителей, воспитывающих в одиночку детей в возрасте восьми до 17 лет. На такое пособие может рассчитывать единственный родитель или иной законный представитель ребёнка, на которого по судебному решению уплачиваются алименты.

Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для детей в регионе по месту жительства, пребывания или фактического проживания заявителя.

Соцвыплаты только на «МИР»

Уже с июля все социальные выплаты, в том числе пенсии, будут зачисляться только на карту «Мир». Изменение не коснётся тех, кому доставка выплат производится через отделения Почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.

Рост цен за «коммуналку»

С начала месяца вырастут тарифы за ЖКХ на 3,2-6,5% в зависимости от региона. Например, в Пермском крае они увеличатся на 4%. Отметим, что такое повышение является плановым. Для сравнения: сильнее всего тариф «подскочит» в Чеченской республике ( на 6,5%), Новгродской области (на 6,4%) и в Республике Саха ( на 6%). Наоборот, меньше всего поднимут тариф в Мурманской области — на 3,2%.

Ограничения для туристов

С 1 июля также вводятся ограничения для туристов Краснодарского края. Принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

А вот уже с августа мера ужесточится — заселять в отели региона будут только при наличии сертификата о вакцинации.

Обследование для переболевших COVID-19

Уже в июле граждане, переболевшие COVID-19, смогут бесплатно пройти углублённую диспансеризацию. Она будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года.

Первыми обследование смогут пройти те, кто перенёс заболевание в тяжёлой и средней форме.

Предустановка отечественных приложений

С 1 июля на всех гаджетах с выходом в интернет должно быть предустановленное отечественное программное обеспечение.

В частности, должны быть установлены такие приложения как «Яндекс браузер», «Госуслуги», «Почта Mail.ru», «Вконтакте» и «Одноклассники».

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