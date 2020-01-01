Мария Сыропятова В Перми открылся первый фирменный магазин Bork Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся фирменный магазин техники и электроники Bork. Об этом сообщила компания-застройщик ТРЦ Malltech.

Магазин Bork в 213 кв. м расположен на первом этаже.

Ранее открытие этого магазина планировали на июнь

Напомним, что ТРЦ «Планета» официально открылся 22 апреля. Открытие центра первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года.

Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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