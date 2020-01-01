Мария Сыропятова В Перми откроется первый фирменный магазин немецкой сети бытовой техники Отдел Bork заработает в ТРЦ «Планета» в начале июня Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» в начале июня откроется фирменный магазин бытовой техники Bork. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика торгово-развлекательного центра Malltech.

Магазин заработает на первом этаже ТРЦ, его площадь составит 213 кв. м.

Также в ближайшее время откроются магазины техники китайских брендов Xiaomi (51 кв. м) и Huawei (30 кв. м). Оба магазина будут располагаться на первом этаже.

Напомним, что ТРЦ «Планета» официально открылся 22 апреля. Открытие центра первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года.

Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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