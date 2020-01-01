Ряды «Амкара» пополнили два защитника Состав «красно-чёрных» укрепили опытный и молодой футболисты обороны Поделиться Поделиться Твитнуть

Состав клуба «Амкар-Пермь» укрепили опытный и молодой футболисты обороны, сообщили в пресс-службе клуба.

19-летний Вячеслав Фомин два сезона выступал за дубль казанского «Рубина».

В прошлом сезоне молодой защитник провёл 19 матчей и при этом стал автором голов в ворота московского «Спартака» и питерского «Зенита».

Фомин известен и по выступлению за юношескую сборную России. В его активе — матчи со сборными Португалии и Сенегала.

Также состав «красно-чёрных» усилил Денис Кайков. Этот центральный защитник имеет опыт выступления в Премьер-лиге, где провёл последние полгода. На его счету 93 матча и один забитый мяч. Отметим, что футболист уже успел отличиться в предсезонке, забив мяч в контрольной игре против ФК «Тверь».

Защитник играл в своей карьере за «Тамбов», «Волгу», «Нефтехимик», «Оренбург» и «Оренбург-2».

Напомним, что «Амкар-Пермь» сыграет с ФК «Тюмень» в Перми 14 июля. Этот матч первого раунда Кубка России по футболу станет первой официальной встречей для «красно-чёрных» в новой истории.





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