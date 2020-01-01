Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» и «Звезда» узнали своих соперников по Кубку страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялась жеребьёвка 1/256 финала Кубка России. Как стало известно, первым в турнире начнёт выступление «Амкар». Он стартует с самой ранней стадии — 1/256 финала.

Жребий выбрал в соперники «красно-чёрным» ФК «Тюмень». Матч пройдёт 14 июля. Таким образом, именно в рамках Кубка России «Амкар-Пермь» проведёт свой первый официальный матч в качестве профессионального клуба после возрождения. Кто будет выступать в качестве хозяина поля на этой стадии, определится позднее.

Пермская «Звезда» вступит в борьбу за почётный трофей с 1/128 финала. Её соперником будет как раз победитель пары ФК «Тюмень» — «Амкар-Пермь». Игра запланирована на 28 июля.

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