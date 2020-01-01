Елена Синица Инспектора заповедника «Вишерский» эвакуировали в Красновишерск Его состояние пока уточняется Поделиться Поделиться Твитнуть

Инспектор Бахтияров, заповедник Вишерский

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Как сообщается в социальных сетях заповедника «Вишерский», его инспектора Алексея Бахтиярова удалось эвакуировать в Красновишерск. Состояние Бахтиярова пока уточняется.

Напомним, в четверг, 8 июля, администрация заповедника обратилась в МЧС с просьбой эвакуировать с кордона Лиственный тяжело заболевшего Алексея Бахтиярова. У него отнялась левая часть тела.

Однако просьба администрации эвакуировать пациента была отклонена. Выяснилось, что вертолёта в распоряжении Пермской санавиации больше нет, а автотранспортом до кордона не добраться.

Тогда заповедник заказал вертолёт для эвакуации Алексея на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облёты.

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