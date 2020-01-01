Санавиация края перешла на транспортировку больных по земле Вертолёта в распоряжении службы снова нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Инспектор Бахтияров, заповедник Вишерский

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Работа санитарной авиации в Пермском крае перешла к экстренной транспортировке тяжелобольных исключительно при помощи автомобилей. Резервного вертолёта, привлечённого к работе службы 21 июня, в её распоряжении больше нет, — об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«Действительно, в настоящее время у санитарной авиации Пермского края нет вертолёта, так как ранее был разорван контракт с предыдущим подрядчиком. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, — рассказали в ведомстве. Что касается резервного вертолёта, то он действительно привлекался на выполнение нескольких экстренных рейсов. Но сейчас перевозки осуществляются только автомобильным транспортом из парка санавиации».

Об изменении формата работы Пермской санитарной авиации стало известно после обращения в МЧС администрации заповедника «Вишерский» с просьбой эвакуировать с кордона Лиственный тяжело заболевшего инспектора Алексея Бахтиярова.

Как заявили в заповеднике, у Бахтиярова отнялась половина тела. Однако просьба администрации эвакуировать пациента была отклонена. Выяснилось, что вертолёта в распоряжении Пермской санавиации больше нет, а автотранспортом до кордона не добраться. Инспектору была организована телемедицинская консультация.

В итоге работодатель принял решение помочь сотруднику самостоятельно, о чём сообщил в Facebook:

— Помощь Алексею Бахтиярову будет оказана в любом случае. Заповедник «Вишерский» заказал вертолет для эвакуации Алексея на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облёты.

Напомним, в конце июня стало известно, что вертолёт Ми-8, который использовался для оказания услуг санавиации на территории Пермского края, был конфискован в рамках судебного спора. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), которому принадлежит борт, изъяло его у авиакомпании «СКОЛ» — подрядчика краевой клинической больницы (ПККБ).

По сообщению пресс-службы ГТЛК, авиакомпания «СКОЛ», взявшая вертолёт в лизинг, начиная с 2018 года перестала надлежащим образом исполнять обязательства по договору. В итоге ГТЛК обратилась в суд с исками о взыскании задолженности, уведомила авиакомпанию об одностороннем отказе от исполнения договоров лизинга, а ПККБ — о невозможности использования данного воздушного судна.

21 июня в минздраве рапортовали, что вместо изъятого борта будет привлечён резервный вертолёт. «Таким образом, работа санитарной авиации в Пермском крае не будет приостановлена», — пообещали тогда в ведомстве.









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