Для санитарной авиации Пермского края нашли резервный вертолёт Он заменит Ми-8 авиакомпании «СКОЛ», изъятый в рамках судебного спора Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня в Пермь передислоцирован резервный вертолёт, который будет осуществлять функции санитарной авиации на территории Прикамья, об этом сообщили в минздраве региона. В министрестве добавили, что борт соответствует всем необходимым условиям контракта, заключённого с Пермской краевой клинической больницей (ПККБ).

«Таким образом, работа санитарной авиации в Пермском крае не будет приостановлена», — подчеркнули в ведомстве и сообщили, что уже на завтра запланирован вылет данного вертолёта в Чернушку для транспортировки пациента в Пермь.

Как пояснили в минздраве Прикамья, привлечь резервный борт пришлось после сообщения о том, что вертолёт Ми-8, который до этого использовался для оказания услуг санавиации на территории Пермского края, был изъят в рамках судебного спора. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), которой принадлежит борт, изъяла его у подрядчика краевой клинической больницы авиакомпании «СКОЛ».

По сообщению пресс-службы ГТЛК, авиакомпания «СКОЛ», взявшая вертолёт в лизинг, начиная с 2018 года перестала надлежащим образом исполнять обязательства по договору. В итоге ГТЛК обратилась в суд с исками о взыскании задолженности, уведомила авиакомпанию об одностороннем отказе от исполнения договоров лизинга, а ПККБ — о невозможности использования данного воздушного судна.









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