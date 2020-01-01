В «Единой России» прокомментировали задержание Алексея Бурнашова Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

В партии «Единая Россия» прокомментировали задержание депутата Государственной думы Алексея Бурнашова. По информации СМИ, сегодня он с признаками опьянения был задержан в Перми сотрудниками ДПС.

В региональном отделении партии дают жёсткую оценку такому поведению.

«Несмотря на то что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он — депутат федерального парламента и член фракции «Единая Россия». И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время как одни работают волонтёрами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата», — заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу сегодняшнего инцидента пока нет.

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