Анна Брюханова На капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии в Перми выделят 28,5 млн руб. Срок окончания работ — ноябрь 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми объявлен конкурс на капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии (расположен между ул. Революции и ул. Белинского). Начальная цена контракта — 28,5 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Заявки на конкурс принимаются до 10:00 13 июля 2021 года, сам аукцион состоится в 12:00 того же дня.

Согласно техническому заданию на бульваре планируется отремонтировать парапетную стенку, установить малые архитектурные формы, оборудовать детскую спортивно-игровую площадку, обустроить цветники и максимально сохранить существующие насаждения, установить туалетные модули и автобусные остановки. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта и до 30 ноября 2021 года.

Напомним, что в 2019 году также был объявлен конкурс на капитальный ремонт части бульвара им. Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской. Победителем тогда было объявлено ООО «Бизнес-Строй», однако на подрядчика поступила жалоба в краевое УФАС: у исполнителя отсутствовал необходимый опыт выполнения работ. В итоге контракт на 74,4 млн руб. был заключён с ООО «Проектно-конструкторская фирма «КСОРЗ-М».

На участке бульвара произвели замену покрытий и бортового камня дорожно-тропиночной сети, устройство наружного освещения сквера, установку малых архитектурных форм, устройство двух фонтанов, модульного туалета, детской игровой площадки, «тихой» зоны и зоны отдыха.

Работы были закончены в ноябре 2020 года, и тогда же администрация Перми объявила новый аукцион на капитальный ремонт всего бульвара: цена контракта составила 243,4 млн руб. Дата окончания ремонта — 9 января 2022 года, работы на участке ул. Сибирской выполняет ООО «Строительное управление 157». Подрядчик производит замену дорожно-тропиночной сети, реконструкцию фонтанов, ремонт подпорной стены, устройство площадок для отдыха, укладку повреждёного газона и дополнительную высадку кустарников и деревьев.

На бульваре им. Советской Армии установлен памятник Воздушно-десантным войскам и их основателю Василию Маргелову. Открытие памятника состоялось 19 сентября 2020 года, однако вскоре от регионального минтербеза поступило сообщение о «техническом несоответствии конструкции крепления и несоответствии сценического образа заявленному». Памятник отправили на доработку и вернули на место 1 октября 2020 года.





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