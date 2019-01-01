Дмитрий Енцов журналист В Перми со скандалом открыли памятник Воздушно-десантным войскам Поделиться Поделиться Твитнуть

Демонтаж памятника после официального открытия

Дмитрий Енцов

В Перми, на бульваре Советской Армии, в субботу, 19 сентября, в 14 часов состоялось торжественное открытие памятника Воздушно-десантным войскам. На церемонии присутствовали ветераны ВДВ, представители различных патриотических организаций.

Но открытие прошло со скандалом: спустя час после официальной церемонии памятник был демонтирован. Как рассказали работники, которые грузили памятник в грузовой автомобиль, он отправлен «на доработку».

Изображение предоставлено «Союзом десантников»

Немногочисленные ветераны ВДВ, которые оставались на бульваре, рассказали, что демонтаж сразу после открытия «вызвал у них шок».

По их словам, присутствовавшие на открытии чиновники сказали, что памятник «недоработан» и будет возвращён на место (примерно участок бульвара на перекрёстке ул. Сибирской и Белинского) «через неделю».

Высота мемориала с составляет примерно 5 м. В основе находятся две фигуры солдат ВДВ высотой около 2 м. Первая (на переднем плане) символизирует «образ старшины, побывавшего во многих горячих точках». Вторая (на втором плане) «представляет собой образ молодого бойца, с автоматом АКМ в левой руке».

«На заднем плане главной фигуры из драпировки формируется горельеф бюста В. Ф. Маргелова в генеральской форме, с фуражкой на голове».

При этом жест правой руки второго бойца направлен в сторону Маргелова и одновременно открывает слоган «Никто, кроме нас». Завершает композицию эмблема ВДВ, расположенная над головой второго бойца, над слоганом «Никто, кроме нас».

Мемориал изготовлен из бронзы тёмно-коричневого цвета.



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