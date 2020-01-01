Мария Сыропятова В Перми появится первый гастромаркет Новый для краевой столицы формат планируют открыть осенью Поделиться Поделиться Твитнуть

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В торговом центре Star Mall (ул. Революции, 5а) в Перми появится гастромаркет. Об этом «Новому компаньону» рассказал представитель собственника помещений.

Осенью этого года на третьем этаже торгового центра разместится аналог Даниловского рынка в Москве — точки продажи продуктов питания, разнообразные кафе и инновационные форматы в индустрии общепита.

«У фермеров появится возможность напрямую продавать потребителям свою продукцию, — отметил представитель собственника. — Это могут быть любые продукты питания: от молока и хлеба до овощей и грибов. Главное, чтобы это были натуральные, экологически чистые продукты, при производстве которых не использовались химикаты. Будем контролировать качество продукции. Рядом появится и возможность перекусить в разнообразных кафе, и попробовать инновационные продукты. Конечно, цены будут выше предлагаемых в обычных магазинах. Но наша задача — создать уникальный по качеству и количеству ассортимент для Перми».

Сейчас стартовал подбор арендаторов. Общая площадь составит 1,3 тыс. кв. м.

Напомним, о намерении создать гастромаркет в Перми объявлял предприниматель Константин Лазуков. Но он отказался от намерения из-за того, что планируемый для этого участок земли попал под программу изъятия муниципалитетом. Весной 2021 года было объявлено о планах на размещение на месте трамвайного депо на Разгуляе аналога Даниловского рынка в Москве. В планах было разместить на этом месте торговлю продуктами питания с фуд-кортом и ярмарками.

Отметим, торговый центр на ул. Революции, 5а в Перми окрестили «чёрным домом». В 2000 году он был приобретён предпринимателем Алексеем Старожуком как объект незавершённого строительства. В 2013—2014 годах собственник объекта добился от мэрии Перми выдачи разрешения на строительства торгового центра.

Недавно на «Авито» здание выставлялось на продажу за 260 млн руб.

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