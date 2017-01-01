Бизнес под крышей Почему в Перми в ближайшие годы не появятся гастрорынки

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Вторым этапом борьбы против киосков в Перми стало упразднение мини-рынков. На предпринимателей давят штрафы со стороны администрации города за нарушения правил благоустройства. И под этим прессом они выбирают: либо закрывать бизнес, либо заходить под крышу — строить на месте ларьков торговые центры. Поэтому набирающие популярность в столицах гастромаркеты или фермерские рынки в Перми в ближайшей перспективе не появятся. Пока такие планы есть только у владельца мини-рынка на ул. Островского, но ему точно не позволят реализовать проект на месте рынка. Эксперты считают, что формат гастрорынков будет востребован в Перми, но предпринимателям выгодны стабильные платежи за аренду, которую вряд ли потянут фермеры. Поэтому они выбирают проверенный вариант с торговым центром.

В Перми долго не будет фермерского рынка по типу Даниловского в Москве: бизнес не видит аудитории и стимулов

Фото: Facebook

Что есть рынок

В Пермском крае в реестр включены всего семь розничных рынков. По одному рынку есть в Верещагино, Нытве, Чердыни, Красновишерске и Кизеле; два расположены в Перми — Центральный рынок на ул. Пушкина и рынок на Гайве.

Дело в том, что с 1 января 2016 года все сельхозрынки в России согласно федеральному законодательству должны были быть переведены в капитальные строения. Кроме того, краевые нормативно-правовые документы предусматривают обязательное наличие лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. В планах краевого минпрома значится организация 20 дополнительных рынков в территориях, в конце октября сообщил депутатам краевого парламента замминистра промышленности и торговли Владислав Тонков. Однако, по его словам, из-за этих законодательных требований «бизнес не готов участвовать и организовывать розничные рынки»: «Проще организовывать ярмарочные мероприятия».

Вместо мини-рынка на ул. Пожарского планируется торговый центр

Фото: Алёна Беляева

В Перми много мест, которые в обиходе называют мини-рынками. Однако для чиновников большинство из них представляют собой, как это неоднократно утверждалось, «скопление киосков и павильонов». С марта 2018 года, после вступления в силу изменений в Правила благоустройства Перми, те из них, которые были расположены на частных землях, автоматически стали незаконными. В результате на предпринимателей посыпались штрафы, которыми власти вынуждают их сменить формат.

По планам городских властей, в ближайшие годы практически все мини-рынки либо закроются, либо обзаведутся крышей. «Судьба любого мини-рынка — либо появление на его месте современного крытого рынка, либо строительство нового объекта недвижимости. На каждой территории есть свой градостроительный режим, от которого многое зависит. Но если территория находится в частной собственности, то она, скорее всего, будет застроена», — пояснили в мэрии.

Фото: Алёна Беляева

Крыша как компромисс

Впрочем, сами предприниматели отрицают, что на их решение повлияли штрафы. Они объясняют необходимость модернизации требованием времени и изменением запроса потребителей. По словам владельца китайского рынка Льва Кима, уличная торговля уходит в прошлое: «Клиент становится всё более требовательным, хочет больше комфорта, красоты вокруг и лучшего обслуживания. Сейчас на рынок идут не только за покупками, но и поесть, отдохнуть, провести время с друзьями и семьёй. Всё это невозможно без организации торговли в тёплых помещениях с хорошим освещением и продавцами, довольными условиями труда».

Поэтому владелец китайского рынка намерен построить рынок с капитальными строениями, предусмотрев зону отдыха с летним кафе, дополнительные парковочные места и дополнительные входы (семь вместо двух). Общая площадь помещений после модернизации составит около 8,5 тыс. кв. м. Сейчас концепция развития рынка проходит согласование у городских властей.

Похожие планы у владельцев мини-рынка «Гусаровский». Там также планируют построить одноэтажное здание на месте павильонов и киосков. Эскизный проект уже согласован с городскими властями, сейчас необходимые процедуры проходит рабочий проект. Пока они не завершены, там не хотят раскрывать подробности. Сергей Костарев, директор мини-рынка «Гусаровский», полагает, что реализация проекта может занять время — от двух месяцев до года: «Многое зависит от того, как быстро в администрации согласуют сам проект. Есть и свои ограничения, связанные с экономикой проекта. Цены постоянно растут, за ними можно не успеть». В администрации Перми подтвердили, что в рабочем порядке обсуждают с собственником проект реновации.

Фото: Алёна Беляева

На месте мини-рынка «Вышка-2» и мини-рынка на ул. Пожарского (микрорайон Парковый) скоро появятся торговые центры. На Вышке-2 он будет двухэтажным (площадь составит 1,5 тыс. кв. м, из них 1,2 тыс. кв. м — торговые площади), на Парковом — в один этаж. Строительство на Вышке-2 уже началось, а на ул. Пожарского проект находится на стадии обсуждения с городскими властями. По данным «Нового компаньона», проектные работы ведутся во взаимодействии с МКУ «Институт территориального планирования».

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова считает, что администрация Перми и владельцы мини-рынков достигли своеобразного компромисса. «Предприниматели обещают городским властям модернизировать торговые площади, построив на месте павильонов и киосков капитальные строения, — говорит Гилязова. — В свою очередь, городские власти не вмешиваются в вопросы, связанные с «начинкой» новых торговых площадей. Иными словами, предоставляют полную свободу в выборе формата работы, что правильно, поскольку именно бизнес вкладывает инвестиции и несёт риски их невозврата».

Фото: Алёна Беляева

За бортом

Не все мини-рынки будут сохранены. Один из примеров — мини-рынок в микрорайоне Железнодорожном. В администрации Перми пояснили, что НТО на ул. Ветлужской, 60/1 «должны быть ликвидированы собственником». Однако там, по данным источника в администрации Перми, у собственника остаётся возможность расширения торговых площадей за счёт строительства капитального пристроя к магазину.

На месте двух мини-рынков на ул. Островского, по сути, появится мини-сквер. Часть территории будет отдана под расширение дороги. Окончательное проектное решение будут готовить уже после выкупа земли у собственников.

Фото: Алёна Беляева

Впрочем, владелец одного из мини-рынков на ул. Островского Константин Лазуков летом этого года публично заявил о готовности создать на его месте гастрорынок — по типу Даниловского рынка в Москве. Он намерен построить двухэтажное здание, на первом этаже которого предполагается организовать торговлю продуктами, а на втором — фреш-маркет с фуд-кортом. Кроме того, рядом может появиться площадка с аттракционами. В мэрии «Новому компаньону» ранее поясняли, что собственник «официально не обращался в администрацию Перми для обсуждения проекта реновации». Решение о расширении ул. Островского было принято много лет назад, и после внесения изменений в Генеральный план Перми оно будет реализовано.

Кстати, о намерениях предпринимателя провести модернизацию своих торговых площадей стало известно через несколько месяцев после того, как городские власти заявили о своих планах относительно дороги. Несколько собеседников «Нового компаньона» среди городских и районных чиновников рассказали, что к предпринимателю неоднократно обращались с просьбой привести в порядок территорию. Но он эти просьбы игнорировал. Константин Лазуков, со своей стороны, говорит, что раньше он не мог пойти на модернизацию: «не позволяли финансовые возможности». Сейчас они появились, и он находится в поиске площадки для реализации этой идеи. Договориться с чиновниками о реализации проекта гастрорынка на ул. Островского он не смог.

Большинство участников рынка полагают, что гастромаркеты или фермерские рынки не будут пользоваться популярностью у пермяков. «Гастромаркеты, возможно, будут востребованы в центральных районах Перми, — считает Сергей Костарев. — У нас на Крохалева покупатели предпочитают приемлемые цены, привычный ассортимент и сервис».

Лев Ким осторожно отмечает, что китайский рынок не хочет потерять старых клиентов (оптовиков, которых привлекает низкомаржинальный товар) и потому проект модернизации ограничен только зоной летнего кафе. Это должно привлечь новых клиентов.

Эксперты, напротив, уверены, что у ниши гастрорынков в Перми большое будущее. Здесь есть главное для этого направления: разборчивый гастропотребитель, уникальные кухни и люди-бренды, способные создать вокруг себя потребительское сообщество, рассуждает руководитель магистерской программы «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» НИУ ВШЭ — Пермь Ирина Шафранская. «Гастрорынок — это не только продажа продуктов питания. В первую очередь это тестирование новых форматов стрит-фуда, разнообразных кухонь и инноваций в сфере общепита, часть которых может затем занять достойное место в городской индустрии гостеприимства. С этой точки зрения проектировщики гастрорынков должны изначально закладывать кластерные основания при создании концепции — таким образом, чтобы в дальнейшем городской гастрорынок стал точкой аттракции, местом для фьюжн-вечеринок и концертов локальных талантливых команд», — отмечает Шафранская.

Впрочем, по её словам, целевая аудитория, на которую ориентируются владельцы мини-рынков сейчас, и потенциальная аудитория гастромаркетов существенно различаются. «Мини-рынки — это «лоукостеры» на рынке продуктов питания, в то время как гастрорынок ориентирован на совершенно другой сегмент потребителей, — говорит Ирина Шафранская. — Это «праздные горожане», жители большого города, для которых приобретение продуктов — тоже вид воскресного шопинга, сочетание прогулки, развлечения и покупок».

Елена Гилязова отмечает, что рынок — это прежде всего возможность для покупателя купить продукцию напрямую у производителя. И такой возможности на мини-рынках Перми сейчас фактически нет. «Возведение капитальных строений на месте мини-рынков вряд ли приведёт к появлению новых для Перми форматов торговли, — говорит вице-президент Пермской ТПП. — Любому владельцу торгового центра выгоднее получить в качестве арендатора сетевой магазин, поскольку это как минимум стабильные платежи за аренду. Фермеры в новых торговых центрах или на крытых рынках аренду вряд ли потянут».