Экс-глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский снова предстанет перед судом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страничка Дмитрия Левинского vk.com

Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». Дмитрий Левинский обвиняется злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый заключил с директором ООО «Сириус» контракт на выполнение работ по берегоукреплению реки Камы в районе с. Усть-Качка Пермского района.

По истечении срока контракта (24 марта 2020 года) обвиняемый, понимая, что подрядчик работы не выполнил либо выполнил не в полном объёме, осуществил их приёмку, подписав соответствующие акты. Затем на основании этих документов подрядчику было необоснованно перечислено из бюджета более 52 млн руб.

Теперь уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Перми.

Напомним, в мае 2021 года Ленинский районный суд Перми уже признавал Дмитрия Левинского виновным в превышении полномочий по делу о незаконном сносе гаражей в Разгуляе и приговорил его к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно. Также Левинский является фигурантом дела о хищении денег, выделенных на строительство зоопарка в Перми.









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