Елена Синица Пермский краевой суд обязал исключить из ЛДПР депутата гордумы Илья Лисняк не может покинуть партию с марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 7 июня, Пермский краевой суд обязал реготделение ЛДПР исключить из партии депутата Пермской городской думы Илью Лисняка, депутата думы Добрянского городского округа Марка Коробова и члена общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирину Форсюк. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Руководитель регионального отделения партии Олег Постников рассказал «Новому компаньону», что пока не имеет на руках судебного решения, но возможность подачи кассационной жалобы не исключил

Напомним, покинуть ряды ЛДПР Лисняк, Коробов и Форсюк решили ещё весной. Однако координационный совет реготделения, который принимает такие решения, не собирался. Истцы посчитали, что решение вопроса о снятии их с партийного учёта искусственно затягивается, и обратились в суд. Исполнение решения суда первой инстанции было приостановлено до 14 июля.

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