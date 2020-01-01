Суд обязал ЛДПР исключить из партии депутата гордумы Решение об оспаривании приговора либерал-демократы обещают принять после получения мотивировочной части Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Лисняк

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В Свердловском районном суде Перми 9 июня вынесен приговор по искам Ильи Лисняка, Ирины Форсюк и Марка Коробова к ЛДПР. Истцы добиваются исключения их из партии.

О своём решении покинуть ряды либерал-демократов партийцы заявили ещё весной. Однако координационный совет реготделения, который принимает такие решения, с тех пор не собирался, а периодичность его заседаний не регламентирована.

Истцы посчитали, что решение вопроса о снятии их с партийного учёта искусственно затягивается, и обратились в суд.

В итоге сегодня в Свердловском районном суде оглашён приговор: иски Лисняка, Форсюк и Коробова удовлетворить, обязать РО ЛДПР снять их с партийного учёта.

В реготделении ЛДПР отказались от комментариев. Координатор Олег Постников заявил, что решение об оспаривании будет приниматься после получения мотивировочной части.

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