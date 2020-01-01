Анна Брюханова Аукцион на благоустройство ул. Петропавловской в Перми признан несостоявшимся Заявки участников конкурса не соответствовали требованиям Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект «Слудская горка» / ул. Петропавловская

permkrai.ru

Электронный аукцион на благоустройство ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Попова в Перми остался без победителя. Об этом информирует портал госзакупок.

Всего к участию в аукционе были допущены три заявки, от двух участников поступили предложения о снижении стоимости контракта.

Однако в ходе рассмотрения вторых частей заявок были выявлены нарушения. Участника закупки не предоставили необходимые документы, в том числе копии исполненных контрактов на аналогичные работы.

Напомним, что на благоустройство ул. Петропавловской планировалось потратить 98,7 млн руб.

Согласно техническому заданию подрядчик должен был обустроить откосы и проезды, детскую игровую площадку, две площадки для воркаута, благоустроить пешеходные дорожки и газоны, высадить живые изгороди, разместить лавочки и мусорные урны.

Работы планировалось завершить 1 ноября 2022 года.

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