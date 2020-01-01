Инспекторы ГИБДД оштрафовали в Перми более 130 водителей электросамокатов Сумма штрафа составляет от 5 до 15 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с начала сезона к административной ответственности привлечены более 130 водителей электросамокатов, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции.

Как пояснили в ГИБДД, механическое транспортное средство с электродвигателем максимальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт приравнивается к мопеду, поэтому водители электросамокатов обязаны иметь права категории «М». Основное нарушение — их отсутствие. Оно наказывается штрафом от 5 до 15 тыс. руб.

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