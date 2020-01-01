Елена Синица Обратная сторона достатка Эксперты и представители рынка — о том, почему в Перми не развиты шеринг и аренда транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня в Перми, по данным «2ГИС», арендовать машину можно в 12 сервисах, электросамокаты — в 28, велосипеды — в 37. В то же время услуги шеринга в городе пока не особо распространены. «Новый компаньон» поговорил с экспертами и представителями рынка о том, с чем это связано и можно ли это как-то исправить.

Аренда

Брать в аренду в основном предлагают два класса машин: эконом и стандарт. Некоторые организации дают авто в аренду только с водителем. В среднем суточная стоимость аренды варьируется от 1,2 тыс. до 5 тыс. руб. — в зависимости от марки автомобиля. Размер залога составляет от 3 тыс. до 10 тыс. руб.

Сервисы аренды автомобилей большим спросом не пользуются, говорит доцент НИУ ВШЭ Ирина Шафранская: «Пермь — это город без столичных амбиций. Мы пока ещё считаем, что обладание своим автомобилем — это признак достатка. В связи с этим люди больше предпочитают покупать автомобили, нежели брать их в аренду или пользоваться шерингом».

Велопрокаты в городе востребованы больше. В сервисе «Шторм» для взрослых и подростков есть несколько тарифов: «стандарт» (250 руб./час), «стандарт+» (300 руб./час) и «премиум» (400 руб./час). Кроме того, взять велосипед можно на два—четыре часа, на день и сутки. В качестве залога необходимо оставить паспорт и 1 тыс. руб. В Godzilla Park стоимость одного часа в будни составит 150 руб., в выходные дни — 200 руб. Также велосипед можно взять на целый день (с 10:00 до 23:00) и ночь.

Востребованность аренды велосипедов, говорят в «Шторме», всегда на высоком уровне: «Велосипеды в нашем случае приносят большую часть выручки». По словам руководителя сообщества «ВелоПермь» Константина Никонорова, эта услуга сейчас в городе широко востребована, а число велолюбителей из года в год только растёт. Он привёл данные «Авито»: в 2019 году спрос на велосипеды увеличился на треть по сравнению с 2018 годом. «На данный момент широко востребована аренда велосипедов рядом с местами отдыха, например у Балатовского парка. Остальные велопрокаты пользуются довольно ограниченным спросом. В целом потенциал развития достаточно высокий. Судя по опросам, порядка 57% жителей готовы ездить на велосипедах чаще. Но есть ряд сдерживающих факторов: безопасность и удобство передвижения», — отмечает Никоноров. При этом, по его словам, сервисы аренды велосипедов не «умирают» с началом зимы. Многие пункты проката попросту меняют ассортимент на лыжный.

Рынок аренды электросамокатов в Перми развит слабо. В «Япоехал» цена вопроса — 250 руб./час. Условия аренды простые: достаточно подтверждения личности с помощью паспорта или водительского удостоверения. Как сообщили «Новому компаньону» в сервисе, спрос на услуги аренды есть, особенно среди людей от 18 до 25 лет. В «Шторме» стоимость аренды варьируется от 400 руб. (полчаса) до 1,5 тыс. руб. (четыре часа). «По аренде электросамокатов наблюдается рост количества клиентов. Весь инвентарь пользуется спросом», — отмечают в сервисе.

Шеринг

Шеринговые сервисы в Перми пока развиты слабо. Каршеринг пока один — VoronaCar. В зависимости от срока аренды (от двух часов до семи суток) стоимость варьируется от 250 до 7780 руб. Кроме того, нужно отдельно оплатить пройденное расстояние: цена 1 км составляет от 8,6 до 9,75 руб. Есть и поминутный тариф — от 9,37 до 9,95 руб., в режиме ожидания — от 3,04 до 3,23 руб.

Также есть пакетные тарифы, где пользователь отдельно оплачивает время и пройденное расстояние: например, Kia Rio на шесть часов обойдётся вам в 855 руб. и 9,7 руб./км. Автомобиль можно взять на срок от двух часов до семи дней.

Как отмечают в сервисе, машины в Перми не простаивают. «В нашем парке 27 автомобилей. Мы довольны тем, как часто их используют, и видим перспективы роста. В будни чаще берут на несколько часов, а в праздники или выходные — на несколько дней», — сообщили «Новому компаньону» в VoronaCar. Взять и оставить машину можно на любой бесплатной парковке в центре города.

Кроме того, в мае в Перми начал работать первый поминутный кикшеринг Urent. Сейчас жителям города доступны 500 электросамокатов Ninebot ES4. На них можно передвигаться со скоростью 20—25 км/ч. Стоимость аренды — 30 руб. за разблокировку самоката (на каждую поездку), далее — от 5 руб. за одну минуту, в зависимости от спроса. С одного аккаунта можно взять до пяти самокатов. Число пунктов, где можно взять электросамокат, постоянно меняется. Как пояснили в пресс-службе Urent, сервис сотрудничает с магазинами и точками общепита, поэтому жители могут брать и оставлять электросамокаты в том числе и на специальных парковках рядом с ними.

Сезонность бизнеса, говорят в сервисе, не сказывается на прибыли. «Конечно, в таких городах, как Пермь, мы не можем работать круглогодично. Как минимум в силу погодных условий, да и аккумуляторы у электросамокатов садятся при низких температурах. В Перми сезон для кикшеринга — примерно с марта-апреля и до октября. Однако мы работаем по всей стране, в том числе и в Сочи, Адлере, Анапе. Там работа сервиса не приостанавливается. Кроме того, в летний период электросамокаты пользуются очень высоким спросом. В совокупности это компенсирует возможные убытки зимой», — рассказала Алёна Сухаревская, представитель пресс-службы Urent.

Оценить спрос на электросамокаты в Перми пока невозможно: сервис начал работать 24 мая. В Челябинске Urent запустился 19 апреля, и люди стали использовать электросамокаты для более длительных поездок: от дома до работы, например. «Мы уверены, что сервис будет пользоваться спросом. Не были бы уверены — не заходили бы», — добавили в пресс-службе.

Создать условия

А вот шеринга велосипедов в городе пока нет. По мнению Константина Никонорова, для этого на рынок должна зайти крупная компания, которая специализируется на этом бизнесе. Он отмечает, что, скорее всего, первое время бизнес будет убыточным «из-за большого количества нюансов». «Нужно сразу понимать, что шеринг велосипедов должен делать ставку на использование велосипеда как транспорта по городу, — говорит Никоноров. — Надо организовать достаточное количество точек, развивать культуру использования велосипеда, создавать инфраструктурные условия для удобства передвижения. Платные парковки в центре города дают больше спроса для использования велосипеда, следует открывать шеринг на перехватывающих автомобильных парковках, когда они появятся».

В целом на то, чтобы шеринг активно развивался в городе, влияет три фактора, говорит Ирина Шафранская. Во-первых, формирование инфраструктуры. Во-вторых, наличие целевой аудитории. По её оценке, в Перми «всё же не такой большой поток пешеходов». В-третьих, климат: как только начинаются дожди, «никакие шеринговые сервисы в Перми не выживают», отмечает эксперт по потребительскому поведению.

Что касается каршеринга, надо, по мнению Шафранской, понимать, «как устроен город и автомобильные потоки «дом — работа». При этом в Перми нет концентрации деловых пространств, нет ярко выраженного делового центра. «С этой точки зрения не очень понятно, как правильно устроить шеринговый сервис, чтобы машины не простаивали, чтобы человеку было удобно эту машину где-то взять и потом оставить, — заключает Ирина Шафранская. — Мне кажется, логистически эта задача в Перми пока не очень решается. Если же все эти вопросы решить, то думаю, что жители города будут вполне готовы к активному запуску шеринга. Наверняка есть сегмент людей, которым шеринг будет удобен, и они будут им пользоваться».

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