Елена Синица Мэрия просит ограничить скорость движения электросамокатов И провести инструктаж для пользователей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 28 июня, участники круглого стола по развитию велоинфраструктуры в городе обсудили проблему регулирования движения электросамокатов. Для решения проблемы горадминистрация настаивает на ограничении скорости их движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, с компаниями, занимающимися сдачей в аренду электросамокатов и кикшерингом, планируется обсуждать вопросы установления скоростного режима, размещения мест парковок и проведения инструктажа для пользователей.

Напомним, сейчас на территории города работает 28 сервисов по аренде электросамокатов и один кикшеринг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.