Елена Синица
Мэрия просит ограничить скорость движения электросамокатов
И провести инструктаж для пользователей
В понедельник, 28 июня, участники круглого стола по развитию велоинфраструктуры в городе обсудили проблему регулирования движения электросамокатов. Для решения проблемы горадминистрация настаивает на ограничении скорости их движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, с компаниями, занимающимися сдачей в аренду электросамокатов и кикшерингом, планируется обсуждать вопросы установления скоростного режима, размещения мест парковок и проведения инструктажа для пользователей.
Напомним, сейчас на территории города работает 28 сервисов по аренде электросамокатов и один кикшеринг.
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