Елена Синица
Роспотребнадзор: за отказ от вакцинации нельзя уволить
Но можно отстранить от работы
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Во время брифинга 59.ru руководитель Роспотребнадзора Виталий Костарев заявил, что вакцинация в Пермском крае остаётся добровольной.
По его словам, непривитых сотрудников можно отстранить от работы, а вот уволить — нет.
Напомним, ранее оперштаб ввёл новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, работодателям рекомендуют привить 60% сотрудников.
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