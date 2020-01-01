Елена Синица Роспотребнадзор: за отказ от вакцинации нельзя уволить Но можно отстранить от работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Во время брифинга 59.ru руководитель Роспотребнадзора Виталий Костарев заявил, что вакцинация в Пермском крае остаётся добровольной.

По его словам, непривитых сотрудников можно отстранить от работы, а вот уволить — нет.

Напомним, ранее оперштаб ввёл новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, работодателям рекомендуют привить 60% сотрудников.

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