Елена Синица
В Перми 4 июля прививку от COVID-19 можно поставить только в одном мобильном пункте
Он находится в парке развлечений им.Горького
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Как сообщает краевой минздрав, 4 июля в Перми будет работать только один мобильный пункт вакцинации. Он расположен в парке развлечений им.Горького на площади у Ротонды.
Пункт работает с 11:00 до 18:00.
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.
Напомним, за вакцинацию в парке им. Горького начисляют 1 тыс. бонусов.
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