Елена Синица В Перми 4 июля прививку от COVID-19 можно поставить только в одном мобильном пункте Он находится в парке развлечений им.Горького Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Как сообщает краевой минздрав, 4 июля в Перми будет работать только один мобильный пункт вакцинации. Он расположен в парке развлечений им.Горького на площади у Ротонды.

Пункт работает с 11:00 до 18:00.





Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.





Напомним , за вакцинацию в парке им. Горького начисляют 1 тыс. бонусов.

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