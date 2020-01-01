За сутки коронавирус подтверждён у 290 жителей Прикамья Общее количество заболевших превысило 62 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае продолжается увеличение количества заболевших COVID-19: за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 290 новых случаев заражения коронавирусом.

В числе заболевших — 41 ребёнок, 145 заболевших — люди в возрасте от 15 до 49 лет. На дому проходят лечение 251 человек, в больницах — 39 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае коронавирусом заболели 353 вакцинированных от COVID-19, или 0,1% от общего числа поставивших прививки.

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