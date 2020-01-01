Елена Синица В Прикамье поступило 7,2 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в регионе закончились Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край доставили ещё 7,2 тыс. комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Их уже распределили между медорганизациями края. Об этом сообщает краевое правительство.

По данным минздрава Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 327 668 жителей. Из них 250 202 полностью завершили курс иммунизации.

Всего за этот период на территорию Пермского края поступило 389 748 комплектов вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V».





Также в краевом минздраве «Новому компаньону» сообщили, что на данный момент в регионе закончились вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Даты поставки пока не известны.





Ранее губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что сейчас нет предпосылок для введения принудительной вакцинации, но она возможна, если эпидситуация продолжит ухудшаться.

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