Краевая прокуратура приобретёт ещё одну квартиру в центре Перми На этот раз стоимость жилплощажи может составить девять млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края приобретёт в собственность квартиру в Перми за девять млн руб. Информация о проведении открытого аукциона размещена на портале госзакупок.

Из описания объекта закупки следует, что квартира должна иметь три комнаты. Общая площадь жилого помещения не может быть меньше 150 кв. м., площадь трёх комнат вместе должна составлять не менее 80 кв.м., а кухни — не менее 30 кв. м.

Также обязателен хотя бы один застекленный балкон или лоджия. При этом дом должен быть не раньше 2008 года постройки и иметь 10 этажей минимум.

Сама квартира не должна находится на первом, последнем или мансардном этаже. Подойдёт только дом в радиусе двух километров от здания прокуратуры Пермского края, расположенной на ул. Луначарского, 60.

Время окончания подачи заявок - 17:00 7 июля 2021 г

Ранее были подведены итоги аукциона на приобретение четырёхкомнатной квартиры для прокуратуры Пермского края. На конкурс заявился единственный участник — ООО «Торговый дом «Пермглавснаб», оно и стало победителем. Сумма контракта — 11,2 млн руб.









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