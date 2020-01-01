Елена Бардукова Краевая прокуратура нашла поставщика четырёхкомнатной квартиры Аукцион выиграло ООО «Торговый дом «Пермглавснаб» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги аукциона на приобретение четырёхкомнатной квартиры для прокуратуры Пермского края. На конкурс заявился единственный участник — ООО «Торговый дом «Пермглавснаб», оно и стало победителем. Сумма контракта — 11,2 млн руб.

Напомним, согласно техзаданию квартира должна располагаться в 16-этажном здании, построенном не ранее 2020 года. Её площадь должна составлять не менее 110 кв. м, все комнаты должны быть изолированы, а само жильё находиться не далее чем в 1,5 км от здания Прокуратуры Пермского края.





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