Елена Бардукова
Краевая прокуратура нашла поставщика четырёхкомнатной квартиры
Аукцион выиграло ООО «Торговый дом «Пермглавснаб»
Подведены итоги аукциона на приобретение четырёхкомнатной квартиры для прокуратуры Пермского края. На конкурс заявился единственный участник — ООО «Торговый дом «Пермглавснаб», оно и стало победителем. Сумма контракта — 11,2 млн руб.
Напомним, согласно техзаданию квартира должна располагаться в 16-этажном здании, построенном не ранее 2020 года. Её площадь должна составлять не менее 110 кв. м, все комнаты должны быть изолированы, а само жильё находиться не далее чем в 1,5 км от здания Прокуратуры Пермского края.
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