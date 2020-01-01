Елена Бардукова
Краевая прокуратура намерена приобрести жильё за 11,3 млн руб.
Итоги аукциона подведут 9 июня
На сайте госзакупок размещён аукцион на приобретение квартиры для Прокуратуры Пермского края. Начальная стоимость контракта — 11,2 млн руб.
Согласно документации четырёхкомнатная квартира площадью не менее 110 кв. м должна находиться в 16-этажном здании, построенном не ранее 2020 года. При этом все комнаты должны быть изолированы, а само жильё находиться не далее чем в 1,5 км от здания Прокуратуры Пермского края.
Итоги аукциона будут подведены 9 июня 2021 года.
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