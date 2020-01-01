Елена Бардукова Краевая прокуратура намерена приобрести жильё за 11,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 9 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

На сайте госзакупок размещён аукцион на приобретение квартиры для Прокуратуры Пермского края. Начальная стоимость контракта — 11,2 млн руб.

Согласно документации четырёхкомнатная квартира площадью не менее 110 кв. м должна находиться в 16-этажном здании, построенном не ранее 2020 года. При этом все комнаты должны быть изолированы, а само жильё находиться не далее чем в 1,5 км от здания Прокуратуры Пермского края.

Итоги аукциона будут подведены 9 июня 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.