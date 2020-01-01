Владимир Путин: В случае медотвода требовать вакцинации от людей никто не имеет права Президент также заявил, что российские власти намерены вкладывать деньги в создание системы реабилитации после коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент Владимир Путин заявил, что россияне, у которых есть медицинский отвод от прививки от коронавируса, имеют право не вакцинироваться. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

«Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации и увольнять никто не имеет права», — заявил Путин в ответ на вопрос Евгения Цветкова из Москвы, супруге которого угрожают увольнением из школы в случае отказа от вакцинации.

Владимир Путин также заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.

Напомним, 29 июня оперштаб Пермского края рекомендовал руководителям организаций в срок до 1 сентября 2021 года организовать мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 60% от штатной численности работников. Речь идёт только о тех сотрудниках, кто не имеет медицинских противопоказаний.

Кроме того, президент в ходе прямой линии сообщил, что российские власти намерены вкладывать деньги в создание системы реабилитации после коронавируса.

Глава государства также рассказал, что сам привился отечественной вакциной «Спутник V»:

«После первого укола вообще ничего не чувствовал. Спустя часа четыре была чувствительность в месте укола. После второго поднялась температура до 37, 2. Лег спать — проснулся — 36,6».

Путин сообщил, что через двадцать дней после прививки результаты теста показали у него высокий уровень защиты от коронавирусной инфекции.

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