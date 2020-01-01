Из-за коронавируса в Перми отменили рок-фестиваль Просто сдать билеты не получится Поделиться Поделиться Твитнуть

Рок-фестиваль отменили из-за коронавируса

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В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми отменён фестиваль «Rock «N» Roll-ный экстрим» (18+). Об этом на официальной странице в социальных сетях сообщили организаторы музыкального события.

«Rock «N» Roll-ный экстрим» должен был пройти в «Пространстве событий «Берег» 10 июля. На фестивале планировали выступить Вадим Самойлов, группы «Приключения электроников», «Лаборатория ветра», «Танцы на Траве», «BluesСобеседник», «Другие Миры», «Пятый Корпус», «Действуй!», «Лаос», «Принцип Анны Карениной», «Универмаг», «Море Лаптевых», ViNo.

Отмечается, что все приобретённые билеты будут действительны на другие организованные «Пространством» мероприятия до 31 августа 2022 года, или билеты можно обменять на сертификат стоимостью 1 тыс. руб.

Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса в Перми был перенесён на неопределённое время Red Fest, а фестиваль «Выходные на набережной» в связи с рекомендациями краевого оперштаба приостановлен.





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