Мария Сыропятова В центре Перми закрылся итальянский ресторан Собственники помещения отказались продлевать аренду Поделиться Поделиться Твитнуть

итальянский ресторан Francesco trattoria (пр.Комсомольский, 10)

2gis.ru

В центре Перми закрылся итальянский ресторан Francesco trattoria (пр.Комсомольский, 10). Как сообщила администрация заведения на официальном сайте, причиной закрытия стал отказ собственников помещения продлевать ресторану аренду.

Траттория «Франческо» работала с 2010 года и была ориентирована на проведение банкетов, свадеб и других мероприятий. Несколько лет назад заведение обновило интерьеры и меню.

По данным системы СБИС, выручка ресторана в 2020 году составляла 2,4 млн руб. Стоимость бизнеса – 13,2 млн руб. Владелицы бизнеса – Ирина Моторина и Виктория Фридман.

Напомним, что к маю 2021 года оборот кафе и ресторанов в Пермском крае вернулся на допандемийный уровень. Если за первые пять месяцев 2019 года оборот индустрии общественного питания составлял 10,1 млрд. руб., то за аналогичный период текущего года – 10 млрд. руб.

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