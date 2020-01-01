Мария Сыропятова Оборот общепита в Пермском крае вернулся на уровень 2019 года За первые пять месяцев 2021 года оборот индустрии общественного питания в крае составил 10 млрд. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

За первые пять месяцев 2021 года оборот индустрии общественного питания в Пермском крае составил 10 млрд. руб., что почти равно аналогичному показателю 2019 года (10,1 млрд. руб.). Об этом сообщает Пермьстат.

При этом, по сравнению с уровнем пандемийного 2020 года оборот индустрии общепита в первые пять месяцев 2021 года показал рост (+20,5%).

Оборот розничной торговли в Пермском крае с января по май 2021 года сложился в сумме 238,6 млрд. руб., что составляет 102,5% к соответствующему периоду прошлого года. При этом, оборот продовольственных товаров упал на 5%, относительно уровня прошлого года, а непродовольственных, наоборот, вырос на 10,2%.





Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2021 года составил 364,4 млрд. руб., что соответствует 45 дням торговли.

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